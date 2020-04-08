الكويت تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا لمصريين خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسبما نشرت وكالة الأنباء الكويتية، صباح الأربعاء، تضمنت الحالات الجديدة حالة مرتبطة بالسفر إلى فرنسا لمواطنة كويتية، و105 حالات مخالطة لحالات سابقة، منها حالة لمواطن كويتي، و77 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، وتسع حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، وثماني حالات لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، وخمس حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وحالة لمقيمة من الجنسية الأردنية، وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية، وحالة لمقيم من الجنسية النيبالية، وحالة لمقيم من الجنسية الإيرانية.

وشملت الحالات الجديدة أيضًا ست حالات جاري التقصي الوبائي عنها، وهي حالتان لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، وحالتان لمقيمين من الجنسين الهندية، وحالة لمقيم بصورة غير قانونية، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية.