هنية: اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل يمكن إنجازه حال استجابتها للمتطلبات



قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الأربعاء إن اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل يمكن إنجازه حال استجابتها لمتطلبات ذلك.

وذكر بيان لحماس تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن هنية هاتف نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوجدانوف، وأكد أن الحركة "مصممة على الإفراج عن الأسرى في إطار التبادل الذي يمكن إنجازه في حال استجاب قادة الكيان مع متطلبات ذلك".

وبحسب البيان "ركز هنية على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها وضرورة حمايتهم" من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هنية طلب "الضغط على الاحتلال من أجل تقديم ما يلزم لسلامة الأسرى، وتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياتهم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر تغريدة أمس أعلن فيها أنه "جاهز لتحريك سريع للملف عبر وسطاء لاستعادة القتلى والمفقودين في غزة".

وقبل أيام أعلن رئيس حماس في غزة يحيى السنوار أنه "يمكننا أن نقدم تنازلًا جزئيًا في ملف جنود الاحتلال الأسرى لدى حماس مقابل إفراجه عن الأسرى الفلسطينيين من كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، كمبادرة إنسانية في ظل أزمة فيروس كورونا".

وسبق أن أعلنت حماس أنها تحتجز أربعة جنود إسرائيليين من دون أن تحدد مصيرهم وتطالب بالإفراج عنهم في اتفاق تبادل، فيما تقول إسرائيل إن اثنين من الجنود قتلى. وتعتقل إسرائيل أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني.