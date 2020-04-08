المغرب: ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 1275 حالة والوفيات إلى 93

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 91 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1275 حالة.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي - في تصريح صحفي - إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 93 حالة، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 97 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.