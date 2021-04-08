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يبدو أن صبر جماهير أرسنال على مشروع مدرب الفريق، الإسباني مايكل أرتيتا، نحو المستقبل، قد نفذ، وذلك بعد النتائج السلبية المتتالية.

فبعد خسارة صاعقة بثلاثية دون رد للفريق على أرضه أمام ليفربول، جاء تعادل المدفعجية أمام ضيفه سلافيا براغا التشيكي، الذي يعد نظرياً أقل فرق دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي فنيا، لتزيد من الضغط على المدرب الإسباني الشاب.

وعبر "تويتر" دشنت الجماهير هاشتاج "أرتيتا أوت"، على طريقة مطاردة المدرب الأسبق التاريخي الفرنسي أرسين فينجر، ودفعه للرحيل أيضا بسبب النتائج والتي لم تكن بهذا السوء.

تعادل أرسنال على أرضه 1-1 يضعه في مأزق بشأن حسابات التأهل لنصف النهائي.

وقال أحد المشجعين مستخدما الهاشتاج الأكثر تداولا عالميا الآن: "بصراحة لا أثق في هذا المشروع.. لأنه لا يوجد مشروع.. يجب أن تكون لدينا ثقة فيما يتم.. أرتيتا أوت".

وتابع آخر: "لا نريد مدرب مغرور يتحدث فقط ولا بصمة له مع الفريق".

وزاد ثالث: "لنكن صادقين، كان يجب أن نفوز اليوم على سلافيا براغ برباعية، سنرى الأسبوع المقبل".