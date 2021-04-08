آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الإسلامية في كفل حارس شمال سلفيت

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اقتحم آلاف المستوطنين، اليوم الخميس، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت بفلسطين.

وأفاد شهود عيان - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن آلاف المستوطنين اقتحموا البلدة، تحت حماية جنود الاحتلال، والمقامات الإسلامية، وقاموا بتدنيس المقامات الإسلامية، وأدوا صلوات تلمودية، وشعائر دينية.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تواجدها وتشديداتها العسكرية على المدخل الرئيسي لبلدة كفل حارس ومنعت المواطنين الفلسطينيين من التنقل.

يشار إلى أن هذا الاقتحام الأكبر ضمن سلسلة من الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون للمقامات.