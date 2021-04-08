 أبو الغيط يُرحب بتجديد الالتزام الأمريكي بحل الدولتين كأساس لحل النزاع بين فلسطين وإسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو الغيط يُرحب بتجديد الالتزام الأمريكي بحل الدولتين كأساس لحل النزاع بين فلسطين وإسرائيل

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
أ ش أ
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 9:59 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 9:59 ص

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن ارتياحه للتصريحات التي صدرت مؤخراً عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تضمنت تأكيداً على الالتزام بحل الدولتين كأساس لحل النزاع بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد أبو الغيط، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن ما جرى خلال السنوات الماضية من تضييق على الفلسطينيين، اقتصادياً وسياسياً، كان خطأ كبيراً إذ استبعد الشريك الأساسي في العملية السلمية، وأن الإدارة الأمريكية تُصحح هذا الخطأ.

واعتبر أبو الغيط أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تلك التي يتم توجيهها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يُمثل خطوة إيجابية وتعكس نوايا جيدة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكداً أنه من المهم العمل بسرعة خلال الفترة القادمة على إطلاق عملية سلمية جادة، ولها مرجعية واضحة وافق زمني معلوم من أجل تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة وشاملة ونهائية.


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