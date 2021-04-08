نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الخميس: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر مارس وارتفاع الشهري

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 8 ابريل 2021، والتي جاء في مقدمتها:

تراجع معدل التضخم السنوي لشهر مارس وارتفاع الشهري

تراجع معدل التضخم السنوي لشهر مارس ليسجل 4.8% مقابل 4.9% في شهر فبراير السابق له وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وسجل معدل التضخم الشهري ارتفاعا طفيفا خلال شهر مارس الماضي بنسبة 0.6% كما ارتفاع معدل التضخم الاساسي ليسجل 3.7% في مارس الماضي مقابل 3.6 % في فبراير السابق له وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي الصادرة اليوم.

التخطيط: نستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.8% نهاية العام المالي الحالي

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر ضمن عدد محدود من الدول التي حققت نموًا اقتصاديًا موجبًا بنسبة 3.6% العالم المالي الماضي، لافتة إلى تحقيق نمو بقدر 2% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي واوضحت أن الدولة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.8% نهاية العام المالي الحالي، و5.4% العالم المالي المقبل.

110 ملايين دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا خلال 2020

قال المستشار تجاري سيف، رئيس المكتب التجاري المصري في كمبالا، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا بلغ نحو 110 ملايين دولار عام 2020، بحسب بيان وزارة الصناعة اليوم، وأوضح أن قيمة الصادرات االمصرية بلغت نحو 101 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات نحو 9 ملايين دولار .

3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد في مارس الماضي

تلقى محمد معيط وزير المالية، تقريرا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مارس الماضي، بلغت نحو 3.69 مليار جنيه.

الذهب يرتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 761جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بنحو جنيهين خلال تعاملات اليوم، فى أسواق الصاغة المحلية.

فقد صعد سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 761 جنيها، مقارنة بـ759 جنيها بنهاية تعاملات أمس، نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وزيرا التموين والصناعة يفتتحان معرض أهلا رمضان بالجيزة اليوم

يفتتح علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، معرض أهلا رمضان بشارع فيصل وذلك لتقديم السلع الرمضانية بأسعار مخفضة ، وتخطى عدد العارضين في المعرض الـ80 عارضا لجميع المنتجات والسلع الغذائية المخفضة.

البورصة ترتفع بأقل من 1%

ارتفعت البورصة المصرية فى نهاية تعاملات اليوم الخميس، وكسب المؤشر الرئيسي اي جي ٣٠ نحو ٠،٧٤٪ ووصل إلى ١٠٣٠٤ نقطة.

ولاحقت البورصة الخسائر طوال جلسات الأسبوع بإستثناء امس الأول.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، والطرح الثاني بقيمة 6.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.