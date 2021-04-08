تسلا تنتقد الإجراءات المطولة للموافقة على مصنعها الضخم على مشارف برلين

انتقدت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" الإجراءات الطويلة للموافقة على إقامة مصنعها الضخم خارج العاصمة الألمانية برلين.



وفي بيان قانوني حمل تاريخ 7 أبريل، ونشر اليوم الخميس، قالت تسلا إن المصنع الذي سينتج السيارات الكهربائية سيساعد في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري عبر نشر السيارات الكهربائية.



وأضافت الشركة أن العملية الطويلة التي يستغرقها إصدار الموافقات على هذا المشروع في ألمانيا تتناقض مع الحاجة الملحة إلى التخطيط لمثل هذه المشاريع وتنفيذها لمكافحة التغير المناخي.



وأعربت تسلا عن انزعاجها بشكل خاص لأنه بعد 16 شهرا من تقديم طلب الترخيص لإقامة المشروع، لم يتحدد حتى الآن موعد للحصول على الموافقة النهائية.



واعتبرت أن "المشكلة الأكثر وضوحا" هي أنه في ظل الإجراءات والقوانين الحالية، يتم التعامل مع المشاريع التي تكافح التغير المناخي وتلك التي تزيده على قدم المساواة.



واقترحت تسلا عدة إجراءات لتسريع عملية الموافقة، بما في ذلك إتاحة مسار سريع للمشاريع الصديقة للبيئة.



وشككت حكومة ولاية براندنبورج، حيث يقع المصنع، في المقترح.



وأوضحت أنه بينما يتعين تسريع إجراءات الموافقة "عند الحاجة"، فإنه لا يمكن أن يكون هناك تمييز قانوني بين "الاستثمارات التي تبدو صديقة للبيئة والضارة لها، لأن القانون غير قابل للتجزئة".



يذكر أن تسلا تقيم مصنعها الضخم في منطقة جروينهايد على مشارف برلين. ويتواصل العمل حاليا في المشروع بتصاريح مؤقتة، ويتوقف إصدار الولاية للموافقة النهائية على حسم الشكاوى المقدمة من منظمات بيئية وسكان محليين ضد المشروع.



ويقول معارضو المشروع إنه سيؤثر على إمدادات مياه الشرب المحلية وحياة الحيوانات.



وترغب تسلا في أن تبدأ عمليات الإنتاج من المشروع، الذي سيمثل أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في أوروبا، هذا الصيف.



وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 500 ألف سيارة سنويا.