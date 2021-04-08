وزير القوى العاملة ومحافظ الفيوم يسلمان 112 متدربا شهادات إتمام التدريب بالوحدة المتنقلة

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، 112 شهادة إتمام تدريب بعدد 9 دورات تدريبية للجنسين مجانًا علي مهن الخياطة والتفصيل، وكهرباء التركيبات والسباكة بوحدة التدريب المتنقلة التي وفرتها وزارة القوى العاملة لخدمة أبناء المحافظة؛ لتقدم تدريبات مهنية مميزة للشباب والفتيات على مختلف الحرف.

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لتسليم بوالص تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور علي أبو الحسن مدير مديرية القوي العاملة.

قال الوزير، إن التدريب على المهن المذكورة، يأتي نظرًا لحاجة المجتمع، وتخفيف حدة البطالة، وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأوضح الوزير، أن مديريات القوى العاملة تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم ، لإنشاء مشروعات صغيرة.

ووجه الوزير، خريجي التدريب بضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية التي حصلوا عليها بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ووحدة التدريب المتنقلة، في عمل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لهم، أو التعاون مع بعضهم البعض في مشروعات خاصة، مؤكدا أن تلك الدورات أعطت الفرصة للمتدربين للتعرف على بعضهم البعض والتنسيق فيما بينهم لأداء الأعمال بما يخدم المشروعات التي يمكن تنفيذها.

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات، ومبادرة "مشروعك"، ومحافظة الفيوم، على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم لخريجي التدريب المهني في عمل مشروعات خاصة بهم وتقديم دورات تدريبية ومساعدتهم في التخطيط لمشروعاتهم لتحقيق النجاح فيها، وكذلك توفير الدعم المالي اللازم لذلك من خلال العديد من الأساليب التي يتيحها الجهاز.

وكلف الوزير، مديرية القوى العاملة، بضرورة إعداد قواعد بيانات متكاملة لخريجي وحدات التدريب المتنقلة ومراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، بحيث تشكل تلك القاعدة الأساس في تلبية احتياجات خريجي التدريب سواء بتوفير فرص عمل لائقة لهم في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ومتابعتهم فيها، أو توجيههم ومساعدتهم في عمل مشروعات خاصة بهم.

وقال وزير القوى العاملة، إن هناك 27 وحدات تدريب متنقلة تجوب قري ونجوع المحافظات، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني.

وأشار إلى أن كل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، مؤكدًا أنه يتم متابعة هذه الآلية لتقييمها أولا بأول.

وكان وزير القوى العاملة، قد وجه جميع المديريات على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.