المرصد السوري: مقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي طال محيط دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي طال محيط العاصمة السورية دمشق ليل الأربعاء/ الخميس.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن الأشخاص الثلاثة لم تعرف جنسياتهم حتى اللحظة فيما إذا كانوا لبنانيين أم من جنسيات أجنبية من الميليشيات الموالية لإيران.

وأضاف أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، مشيرا إلى أن القصف دمر مستودعا للأسلحة والذخائر يرجح أنه يستخدم من قبل ميليشيا حزب الله اللبناني ويقع ضمن موقع عسكري بالقرب من منطقة الديماس.

ودوت أصوات انفجارات عنيفة غربي دمشق وانطلقت 3 مضادات أرضية من محيط دمشق وتصدى اثنان منها لصواريخ وشوهدت وهي تتفجر في الجو.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن وسائط الدفاع الجوي السورية أسقطت معظم الصواريخ، وأشارت إلى أن ذلك الهجوم أدى إلى إصابة 4 جنود سوريين وكذلك بعض الخسائر المادية.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية إن "الدفاع الجوي التابع للجيش السوري تصدى لقصف إسرائيلي مصدره مناطق الجولان السوري المحتل".

وكانت أخر مرة شنت فيها إسرائيل قصف على سوريا في 16 مارس الماضي، والقصف الإسرائيلي هو الثامن على سوريا خلال العام الجاري.