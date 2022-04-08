عبدالدايم ومدير الايسيسكو يفتتحان فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي

عبد الدايم: اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي يعكس المكانة الرائدة للوطن ويبرز معالم الهوية المصرية

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بعد غد الأحد، فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي والتى تمتد طوال 2022.

كما تعلن إطلاق دورة استثنائية من مسابقة تراثى التى ينظمها الجهاز القومى للتنسيق الحضاري للمصورين الفوتوغرافيين في مصر ودول منظمة الإيسيسكو لاستلهام ذخائر التراث المعماري الاسلامى وذلك في التاسعة مساءً على المسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي.

وقالت عبد الدايم إن اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي يعكس المكانة الحضارية الرائدة للوطن، مشيرة إلى أنه يدعم ويكرس للهدف المشترك الذي تسعى وزارة الثقافة ومنظمة الايسيسكو إلى تحقيقه والمتمثل في تعميق الأواصر وتعزيز التواصل الثقافي وتجسيد القيم الانسانية للتعايش والتسامح وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية للعالم أجمع.

وأضافت أنه تم إعداد أجندة فعاليات ابداعية بمشاركة جميع الهيئات والقطاعات تبرز معالم الهوية المصرية بمشتملاتها الثقافية والتراثية المتعددة.

ويتضمن الحفل افتتاح معرضا بعنوان القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي في الوثائق المصرية إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، معرض كتاب بالتعاون بين الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة، معرضا للفنون التشكيلية بالتعاون بين قطاع الفنون التشكيلية والهيئة العامة لقصور الثقافة، فيلم تسجيلي بعنوان "القاهرة " من انتاج قصر للسينما تحت اشراف الفنان تامر عبد المنعم، معرضا لفنون الخط العربي من إعداد قطاع صندوق التنمية الثقافية، أوبريت "هنا القاهرة" من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة كلمات والحان محمد مصطفى ويختتم الحفل بعرض فني لفرقة الحضرة للانشاد الصوفي.

يحضر الاحتفال عددا من الوزراء وسفراء الدول العربية والاجنبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

يذكر أن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي تضم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل علي مدار العام بمشاركة دول منظمة الايسيسكو.