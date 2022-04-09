رئيس المجلس الرئاسي اليمني يتعهد بالعمل على إرساء عملية سلام شاملة في البلاد

تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، اليوم الجمعة، بالعمل على تجنيب البلاد الأطماع الخارجية، وإرساء عملية سلام شاملة في البلاد.

جاء ذلك في أول خطاب متلفز له منذ تعيينه رئيساً للمجلس الرئاسي في اليمن، بثته قناة اليمن الفضائية الرسميه، بمناسبة توليه مقاليد السلطة في البلاد.

وأكد العليمي، التزام المجلس التام بالمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق الرياض (ومضامين مخرجات المشاورات اليمنية -اليمنية المنعقدة في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج".

كما أكد العليمي، التزامه بأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية والقرارات الأممية "وأن يضع نصب عينيه العمل على تحقيق مطالب اليمنيين ويبذل قصارى جهده لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في كل أنحاء اليمن شمالاً وجنوباً دون تمييز وفي كل المناطق اليمنية دون استثناء".

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي "سيقف سداً على انهاء الحرب واحلال السلام، لافتاً إلى أن المجلس "هو مجلس سلام لا مجلس حرب، إلا انه ايضاً مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين".

وتوعد العليمي، بمكافحة النزاعات الطائفية وتحقيق العدل والمساواة لجميع اليمنيين، في ظل دولة مدنية حديثة.

وأعلن أمس الخميس، عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، يتكون من رئاسة رشاد العليمي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، وعضوية سبعة أعضاء يمثلون نواباً لرئيس المجلس.