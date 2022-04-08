أوركسترا الأنامل الصغيرة في احتفالية سور القاهرة الشمالي

يشارك قطاع صندوق صندوق التنمية الثقافية، في احتفالية سور القاهرة الشمالي بشارع المعز الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بعدد من العروض الفنية والأنشطة الثقافية، والتي تبدأ في التاسعة مساء الاثنين - 10 رمضان، بعرض لاوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة د. راجي المقدم.

تقدم الأوركسترا خلال الليلة الثانية من الاحتفالية عدد من الأغنيات الرمضانية، وذلك بمناسبة الشهر الفضيل، ومنها "أهو جه يا ولاد"، و"حلو يا حلو"، وأغنية ألف ليلة التي ارتبطت بشهر رمضان حيث كانت تتر المسلسل الشهير، بالإضافة إلى مجموعة من الأغنيات الخفيفة التي ارتبطت بذكريات الزمن الجميل، منها "معانا ريال" و"شوف يا عزيزي" حيث تغنت بهما الفنانة فيروز، و"ما انتاش قد الحب يا قلبي"، وميدلي لأغنيات محمد فوزي، وسعد عبد الوهاب.

تعد الفرقة أوركسترا متكامل من أطفال محافظة بورسعيد من سن 5 وحتى 13 سنة ، وتقدم أنواع مختلفة من الموسيقات المصرية التراثية والحديثة بالإضافة إلى الموسيقات العالمية، في إطار الحفاظ علي الهوية المصرية الموسيقية، كما شاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات.