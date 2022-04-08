روسيا تنفي مسؤوليتها عن الهجوم على محطة قطارات في مدينة كراماتورسك الأوكرانية

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نفى الكرملين أي مسؤولية للقوات الروسية عن الهجوم الصاروخي المميت، الذي استهدف محطة قطارات بمدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف:"قواتنا المسلحة لا تستخدم هذا النوع من الصواريخ، مضيفا أنه لم يتم تنفيذ مهام أو التخطيط لتنفيذ مهام اليوم في كراماتورسك".

وكان بيسكوف يشير في تصريحاته إلى صاروخ "توشكا-يو" الذي أفادت تقارير بأنه تم استخدامه في هذا الهجوم.

والمعروف عن صواريخ "توشكا-يو" أنها أقل دقة في التوجيه من صواريخ "إسكندر-إم" التي تستخدمها روسيا بشكل متكرر في عمليتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا.

وتتهم أوكرانيا روسيا بالمسؤولية عن هجوم كراماتورسك، في حين يلقي الانفصاليون الموالون لموسكو باللائمة على القوات الأوكرانية.