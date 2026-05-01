بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي بعد حادث طعن لاثنين من اليهود

رفعت بريطانيا، اليوم الخميس، مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني من "عالي" إلى "شديد"، عقب حادث طعن في لندن أسفر عن إصابة 2 من اليهود

وأعلنت الشرطة أن الهجوم الذي وقع في ضاحية جولدرز جرين في لندن يعد عملا إرهابيا.

ورفع المركز المشترك لتحليل الإرهاب مستوى التهديد الناتج عن الإرهاب الدولي من "عالي"، الذي يعني احتمال وقوع هجوم ، إلى "شديد"، الذي يعني من المرجح بشدة وقوع هجوم خلال الأشهر الستة المقبلة.

ويعد مستوى التهديد من درجة "شديد" هو ثاني أعلى تهديد على سلم مكون من خمس درجات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن حكومته "ستبذل كل ما في وسعها للقضاء على هذه الكراهية"، وذلك بعد إصابة اثنين من اليهود، يبلغان من العمر 34 و76 عاما، بجروح خطيرة في حادث طعن وقع في ضاحية جولدرز جرين شمال لندن، التي تُعد أحد أبرز المراكز اليهودية في بريطانيا، وحالة الرجلين مستقرة.

لكن بعض اليهود وجهوا غضبهم نحو الحكومة، قائلين إنها تفشل في التصدي لمعاداة السامية. وتعرض ستارمر لصيحات استهجان من نحو 100 متظاهر كانوا يرفعون لافتات كتب عليها "كير ستارمر، مؤذي اليهود"، وذلك أثناء زيارته لضاحية جولدرز جرين اليوم الخميس.