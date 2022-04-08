قال الدكتور أحمد الشيال عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان عن منطقة القاهرة والجيزة، إن الجمعية العمومية العادية للنقابة التي عقدت اليوم، تم خلالها اعتماد الحساب الختامي للسنوات المالية المنتهية لعام 2018 و2019، وتأجيل مناقشة ميزانية عام 2020 لحين ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وعرضها الجمعية العمومية المقبلة.

وأضاف الشيال للشروق، أنه تم عرض تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق خلال الجمعية العمومية، وتعيين مراقب الحسابات.

وأشار إلى أنه تقرر إرجاء مناقشة تعديلات اللائحة الداخلية للنقابة واعتمادها، وتأجيل مناقشة تعديلات لائحه آداب المهنة لجمعية عمومية طارئة ستعقد 1 يوليو المقبل، لافتا إلى تأجيل مناقشة المقترح المقدم بخصوص رسوم القيد للدفعات الجديدة للجمعية العمومية المقبلة.