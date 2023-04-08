الداخلية تكشف ملابسات واقعة نصْب مقاول على المواطنين بمصر القديمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بشكوى عدد من المواطنين لتعرضهم للنصب من قبل مالك أحد العقارات «تحت الإنشاء».

وأفادت التحريات بأن المتهم مقاول، مقيم بدائرة القسم، وتحصل من المواطنين على مبالغ مالية مقابل شراء وحدات سكنية بالعقار إلا أنه لم يفِ بذلك.

وأمكن تحديد مكان إختباء المتهم المشار إليه بمحافظة مطروح، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته، اعترف بإرتكاب الواقعة ونصبه على المواطنين من خلال بيع الوحدات السكنية لأكثر من شخص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنه تم تخصيص وحدات سكنية لهم بالعقار ملكه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.