وزير الداخلية الهندي يزور قرية على الحدود مع الصين بعد غد

يعتزم وزير الداخلية الهندي الاتحادي أميت شاه زيارة ولاية أروناتشال براديش يومي 10 و11 أبريل حيث سيطلق "برنامج القرى النابضة بالحياة" في قرية كيبيثو الواقعة على الحدود الهندية- الصينية، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية اليوم السبت.

ووافقت الحكومة الهندية تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على "برنامج القرى النابضة بالحياة" بتمويل قيمته 48 مليار روبية، من بينها 25 مليار روبية مخصصة حصريا لتحسين النقل البري على مدار الأعوام المالية من 2022-2023 إلى 2025-2026، بحسب بيان لوزارة الداخلية صدر اليوم.

يشار إلى أن "برنامج القرى النابضة بالحياة" مخطط تحت رعاية الحكومة الاتحادية وتم بموجبه تحديد 2967 قرية في 46 منطقة سكنية بـ19 حيا متاخما للحدود الشمالية في ولايات أروناتشال براديش وسيكيم وأوتاراخند وهيماتشال براديش ولاداخ، لتدخل ضمن مخطط التنمية الشاملة.