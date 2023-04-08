تشاد تطرد السفير الألماني

طردت دولة تشاد في أفريقيا السفير الألماني لديها.

وطلبت حكومة تشاد من السفير يان-كريستيان جوردون كريكه مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، بحسب بيان صدر مساء أمس الجمعة.

وبررت حكومة الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 17 مليون نسمة ذلك بـ "الموقف الوقح" و"عدم احترام العادات الدبلوماسية" من جانب الدبلوماسي الألماني.

ولم يتضمن البيان مبررا آخر لهذه الخطوة. وترجح وسائل إعلام محلية أن السبب في الطرد هو انتقاد السفير للحكومة الانتقالية الحالية.

ويحكم الرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو الدولة الواقعة في منطقة الساحل، والتي تعاني من الفقر والفساد وتحدها ليبيا من الشمال والنيجر من الغرب، منذ أبريل 2021، وذلك بعد مقتل والده الذي حكم البلاد لسنوات طويلة، إدريس ديبي، على يد متمردين في شمال البلاد.

وكان ديبي إيتنو تعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية في غضون عام ونصف.

وشهدت البلاد في خريف العام الماضي مظاهرات نظمتها المعارضة، وتم قمعها بوحشية. وانتقد العديد من الدبلوماسيين في تشاد العنف بشدة. ويشغل كريكه منصبه كسفير لألمانيا في تشاد منذ عام 2021.