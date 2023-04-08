بابافاسيليو يضم حارس ناشئ لقائمة البنك الأهلي أمام الزمالك في الدوري

أعلن بابافاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك بالدوري.

ومن المقرر أن يدخل البنك الأهلي في معسكر مغلق بـ 20 لاعبا، استعدادا لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا الأحد ويستضيفها ستاد القاهرة في التاسعة والربع مساء.

وجاءت القائمة علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. احمد صبحي _ عبد الرحمن حامد ( مواليد ٢٠٠١)

خط الدفاع.. محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أسامة ابراهيم _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدي علاء _ إسلام جابر _محمد هلال _ محمد بسيوني _ أحمد ياسر _ موسي دياوارا _ كريم بامبو

خط الهجوم: أسامة فيصل- محمود قاعود - باسم مرسي .

وتشهد القائمة غياب كلا من محمد أبو جبل وفراس عايفية مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات ومحمود الزنفلي ورزاق سيسيه للإصابة.