يعتزم وزير الاقتصاد المجري مارتون ناجي إجراء محادثات مع مسؤولي شركة النفط المجرية "إم.أو.إل" واتحاد البترول المجري في وقت لاحق من الأسبوع الحالي لبحث أسعار وقود السيارات التي يقول الوزير إنه مرتفعة للغاية.

ونقل موقع "إندكس" الإخباري عن ناجي قوله إن الأسعار المحلية للوقود أعلى من متوسط الأسعار في الدول المجاورة بسبب هوامش الأرباح المرتفعة التي تحصل عليها الشركات العاملة في المجر، وهو ما يتعارض مع الاتفاق بين الحكومة واتحاد شركات الوقود.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر "إم.أو.إل" بنسبة 4ر0% بحلول الساعة الثانية ظهرا بتوقيت بودابست.

يأتي ذلك في حين تشهد المجر احتجاجات متكررة ضد الحكومة ، حيث خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع العاصمة بودابست يوم السبت الماضي للاحتجاج على حكومة رئيس الوزراء اليميني الشعبوي فيكتور أوربان والمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

ودعا إلى تلك التجمعات الاحتجاجية، وهي واحدة من أكبر التجمعات في العقود القلائل الماضية، السياسي بيتر ماجيار ، الذي أصبح مؤخرا ينتقد أوربان.

وقال ماجيار في خطاب مطول: "دعوا الحكومة تعيد السلطة إلى أيدي الشعب وتمنحه الخيار".

وصاح ماجيار أمام الحشد: "نحن نطالب باستعادة بلدنا ورموزنا الوطنية".

كان ماجيار متزوجا من وزيرة العدل السابقة جوديت فارجا وشغل مناصب قيادية في مؤسسات وشركات حكومية أو تابعة للدولة في الماضي.

وفي فبراير، انفصل بشكل غير متوقع عن أوربان وحزبه فيدس.

وقال ماجيار إن المحفز كان القضية المحيطة بالعفو عن متطوع متهم بجرائم اعتداء على أطفال، مما أدى إلى استقالة الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك وانسحاب فارجا تماما من الحياة العامة.