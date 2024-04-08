مصر تواصل السيطرة على التصنيف العالمي للإسكواش

أعلنت اليوم الإثنين، رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش عن التصنيف العالمي الجديد للرجال والسيدات.

ولم يشهد تصنيف الرجال والسيدات تغييرات في التوب 10 الا تغيير واحدا في تصنيف الرجال.

فعلي مستوي تصنيف الرجال حافظ علي فرج علي صدارة التصنيف وجاء بول كول في الوصافة و دييجو الياس ثالثاً و مصطفي عسل في المركز الرابع و كريم عبد الجواد في لمركز الخامس بينما حصل مازن هشام علي المركز السادس وحل محمد في المركز السابع و طارق مؤمن في المركز الثامن و مروان الشوربجي في المركز التاسع في حين عاد جول ماكين الي قائمة التوب 10 وحصل علي المركز العاشر.

أما علي مستوي تصنيف السيدات فاستمرت نور الشربيني في الهيمنة علي الصدارة العالمية في حين حلت هانيا الحمامي في مركز الوصافة وجاءت نوران جوهر في المركز الثالث وحلت نيلا جيلاس رابعاً و نور الطيب في المركز الخامس و جورجينا كيندي في المركز السادس وجاءت اماندا صبحي في المركز السابع و تينا جيلاس في المركز الثامن و اوليفيا ويفر في المركز التاسع و روان العربي في المركز العاشر.