ضبط 2 طن أسماك ولحوم فاسدة بـ 4 مراكز في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن، والأسماك والمطاعم ومحلات بيع اللحوم والمجمدات؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة وردع المخالفين قبل بدء حلول عيد الفطر المبارك.

من جانبه أعلن الدكتور فتحي عبد العال محمد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، في بيان له اليوم الإثنين، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، اشتركت مع إدارة التموين ومباحث التموين بمركز المنيا، وملوي وديرمواس ومطاي، المرور للتفتيش على عدد من أماكن بيع اللحوم بـ4 مراكز هي "مدينة المنيا، ومركز ملوي، وديرمواس، ومطاي".

وتم ضبط كمية 1722.750 كيلو جرام أسماك مملحة ومدخنة، ودواجن وكبدة ومصنعات لحوم، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بتحرير 5 محاضر.

وتم ضبط لحوم بلدية صالحة للاستهلاك الآدمي ذبحت خارج المجزر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المضبوطات. وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالمنيا؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.