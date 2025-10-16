تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أوراق اعتماد سفراء 4 دول لدى أنقرة.

وبدأ أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، تسلم أوراق اعتماد السفير المكسيكي فرانسيسكو خافيير دياز دي ليون، خلال مراسم شهدت التقاط صورة تذكارية.

بعد ذلك استقبل أردوغان السفير المصري وائل إبراهيم علي بدوي الشيخ، والتقط معه صورة تذكارية عقب تسلمه أوراق اعتماده.

كما تسلم الرئيس أردوغان أوراق اعتماد سفيري سريلانكا نيلوكا كادوروجاموا، وليتوانيا ماريوس جانوكونيس.

وعقب مراسم تسلم أوراق الاعتماد، التقى الرئيس أردوغان بالسفراء الأربعة كل على حدة.