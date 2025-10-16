 بينهم سفير مصر.. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفراء 4 دول بأنقرة - بوابة الشروق
الخميس 16 أكتوبر 2025 4:57 م القاهرة
بينهم سفير مصر.. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفراء 4 دول بأنقرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أنقرة / الأناضول
نشر في: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 4:11 م | آخر تحديث: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 4:11 م

تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أوراق اعتماد سفراء 4 دول لدى أنقرة.
وبدأ أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، تسلم أوراق اعتماد السفير المكسيكي فرانسيسكو خافيير دياز دي ليون، خلال مراسم شهدت التقاط صورة تذكارية.
بعد ذلك استقبل أردوغان السفير المصري وائل إبراهيم علي بدوي الشيخ، والتقط معه صورة تذكارية عقب تسلمه أوراق اعتماده.
كما تسلم الرئيس أردوغان أوراق اعتماد سفيري سريلانكا نيلوكا كادوروجاموا، وليتوانيا ماريوس جانوكونيس.
وعقب مراسم تسلم أوراق الاعتماد، التقى الرئيس أردوغان بالسفراء الأربعة كل على حدة.


