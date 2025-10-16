عائلة الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية تعرب عن قلقها لتمديد اعتقاله دون تهمة



أعربت عائلة الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، عن بالغ قلقها إزاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد الاعتقال الإداري لنجلها مدة ستة أشهر إضافية، دون توجيه أي تهمة رسمية أو عرضه على محاكمة عادلة.

وقالت العائلة، في بيان اليوم الخميس، إن «استمرار احتجاز الطبيب أبو صفية دون توجيه تهمة أو محاكمة عادلة، يُشكّل عبئًا نفسيًا وإنسانيًا كبيرًا على أسرته وزملائه ومحبيه حول العالم».

وأهابت العائلة بالجميع الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن العائلة أو الفريق القانوني كمصدر موثوق لأي مستجدات تتعلق باعتقال الطبيب أبو صفية.

واعتقل أبو صفية في 27 ديسمبر 2024، عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، وإخراجه منها تحت تهديد السلاح، بعد تدميره المستشفى وإخراجه عن الخدمة.

يُذكر أن الاعتقال الإداري هو سياسة تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، تتيح احتجاز الأفراد دون محاكمة أو تهمة، ويتم تجديدها بشكل دوري.