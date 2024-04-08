رئيس مودرن فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك إلا بعد الاعتذار

يرى وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن فريقه فقد فرصة التأهل لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد خسارة لقاء الذهاب أمام الزمالك، مشيرًا إلى أنه واجه فريقًا كبيرًا يمتلك جماهيرية عريضة.

وكان فريق الزمالك قد تأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد تخطيه عقبة فيوتشر بنتيجة 3 - 2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من الدور ربع النهائي من المسابقة.

وقال دعبس في تصريحات تليفزيونية: "مشكلة فيوتشر وبعض الفرق المصرية أنها لم تعتاد مواجهة الأندية الجماهيرية بحضور كبير وصل لـ30 ألف مشجع، واستبعاد جنش من المباراة كان قرارًا فنيًا، وهناك بعض اللاعبين يكون لديها حالة عدم توفيق، وهو كابتن الفريق ونعتمد عليه كثيرا في لم الشمل".

وأضاف: "لم أسمع أي أحاديث بشأن رغبة الزمالك في ضم جنش الموسم المقبل، ولم نبرم أي صفقة مع النادي الأبيض سوى ناصر ماهر، ولدينا أزمة معهم بسبب تصريحاته الخاطئة والتي لا أريد التطرق لها حاليًا، وكان هناك تواصل من جانب أحد أعضاء المجلس بأنه سيتم الاعتذار بشكل رسمي في الإعلام".

وواصل دعبس: "ما حدث من جانب ناصر ماهر قد يؤثر على الصفقات بين الناديين، نحن نتحدث باحترام عن الزمالك وجماهيره، وبالتأكيد ما حدث لا يرضينا، وناصر أصبح ينتمي للزمالك وأخطأ في نادي فيوتشر، وكان يجب الاعتذار من جانبهم، وهذه هي أصول الإدارة، وإذا لم يكن هناك اعتذار رسمي سنمنع التعامل".

واختتم بالحديث عن حالة أحمد رفعت، قائلا: "نتمنى أن يكون اللاعب موجودًا في بيته خلال الفترة المقبلة، وبدعاء الشعب المصري هناك تحسن كبير على مستوى (الكلى)، وهو ما أسعدني كثيرًا، وأتمنى أن نزف خبر خلال الأيام المقبلة بشأن اللاعب".