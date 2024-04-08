20 ألفا يؤدون صلاتي العشاء وأخر تراويح في رمضان بالمسجد الأقصى

أدى آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان لها اليوم، بأن أكثر من 20 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال انتشرت عند أبواب المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة من القدس، وفتشت عددا من المواطنين ودققت في هوياتهم أثناء توافدهم للصلاة بالمسجد الأقصى المبارك.

يشار إلى أن إجراءات الاحتلال المتعنتة تسببت في انخفاض أعداد المصلين بالمسجد الأقصى جراء منع مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة، وإقامة عشرات الحواجز في مختلف حاراتها وعلى مداخلها ومداخل أبواب المسجد المبارك.