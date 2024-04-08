تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 33.1% خلال شهر مارس الماضي، مقابل 36% خلال شهر فبراير الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد صعد خلال شهر فبراير الماضي؛ ليصل إلى 36% مقابل 31.2% خلال شهر يناير الماضي.

وأشارت بيانات الإحصاء إلى تباطى ارتفاع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ليرتفع بنسبة 1% لشهر مارس 2024، مقابل 11% خلال شهر فبراير 2024.

وبحسب الإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 221.6 نقطة لشهر مارس 2024.

وأرجع الجهاز الأسباب إلى انخفاض أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، وتراجع الخضروات بنسبة 3.5%، والأمتعة الشخصية بنسبة 4.1%، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.6%، والفاكهة بنسبة 0.8%، السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 1.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.1%، والأحذية بنسبة 1.9%، والإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.2%، الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.2%، الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.1%، الأجهزة المنزلية بنسبة 1.6%، المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 2.6%، خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.4%، خدمات المستشفيات بنسبة 1.5%، شراء المركبات بنسبة 2.4%، خدمات النقل بنسبة 3.6%، خدمات البريد بنسبة 5.7%، الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.2%، الوجبات الجاهزة بنسبة 3.4%، خدمات الفنادق بنسبة 2.9%، والعناية الشخصية بنسبة 1.5%.

• التغير الشهرى (شهر مارس 2024 مقارنة بشهـر فبراير 2024)

صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.7%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.6%، والفاكهة بنسبة 0.8%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 1.3%، المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7%، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، والخضروات بنسبة 3.5%.

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان زيادة 0.4%، بسبب ارتفاع أسعار الدخان بنسبة 0.4%.

وارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.3%، بسبب زيادة أسعار الأقمشة بنسبة 0.7%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.1%، و الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 2.4%، و التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2%، والأحذية بنسبة 1.9%، وإصلاح الأحذية بنسبة 1.2%.

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاع قدره 0.5%، بسبب زيادة أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.6%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.2%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.2%.

وزاد قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 1.5%، بسبب ارتفاع أسعار الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.1%، والمفروشات المنزلية بنسبة 0.3%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.6%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.5%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 3.2%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.5%.

وسجل قسم الرعاية الصحية زيادة بنسبة 2.1%، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 2.6%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.4%، وخدمات المستشفيات بنسبة 1.5%.

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 2.6%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 2.4%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 0.8%، وخدمات النقل بنسبة 3.6%.

زاد قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.2%، بسبب ارتفاع أسعار خدمات البريد بنسبة 5.7%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.1%.

وارتفع قسم الثقافة والترفيه بنسبة 2%، بسبب زيادة أسعار معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.3%، والأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 0.2%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.2%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.2%.

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 3.4%، بسبب زيادة أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 3.4%، وخدمات الفنادق بنسبة 2.9%.

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة زياده قدرها 0.5%، بسبب ارتفاع أسعار العناية الشخصية بنسبة 1.5%.

• التغير السنوي (شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023)

صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 42%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 37.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 39.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 42%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 45.4%، والزيوت والدهون بنسبة 34.3%، والفاكهة بنسبة 39.1%، والخضروات بنسبة 47.6%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 48.3%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 48.1%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 42.8%.

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 87.6%، بسبب زيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 38.4%، والدخان بنسبة 87.6%.

ارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 25.6%، بسبب زيادة أسعار الأقمشة بنسبة 59.4%، الملابس الجاهزة بنسبة 25.1%، والملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 34.6%، التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 26.4%، الأحذية بنسبة 21.3%، إصلاح الأحذية بنسبة 25.3%.

وزاد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 11%، بسبب ارتفاع أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 8.6%، الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 8.2%، صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 23.6%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 19.4%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 11%.

وصعد قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 35.4%، بسبب ارتفاع أسعار الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة 30.8%، والمفروشات المنزلية بنسبة 31.6%، والاجهزة المنزلية بنسبة 46.5%، والادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 34.6%، وادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 45%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 33%.

وارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 26.6%، بسبب زيادة أسعار المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 31.1%، خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 18.3%، وخدمات المستشفيات بنسبة 24.2%.

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 17.8%، بسبب زيادة أسعار شراء المركبات بنسبة 32.7%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 16.9%، وخدمات النقل بنسبة 15.3%.

وارتفع قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 12.8%، بسبب زيادة أسعار خدمات البريد بنسبة 5.7%، و معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 33.8%، وخدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.4%.

وصعد قسم الثقافة والترفيه بنسبة 47.4%، بسـبب ارتفاع أسعار مجموعـة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 46.1%، والأصناف والمعـدات الترفيـهية الأخـرى ومتعلقاتها بنـسبة 30.1%، وللخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 39.9%، والصحف والكتـب والأدوات الكتـابية بنسبة 72.8%، والرحـلات السـياحية المنظمة بنسـبة 15.3%.

وزاد قسم التعليم بنسبة 12.3%، بسبب ارتفاع أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 10.2%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 6.5%، والتعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 6.9%، والتعليم العالي بنسبة 32.5%، والتعليم غير محدد المستوى بنسبة 7.3%.

سجل قسم المطاعم والفنادق زيادة قدرها 39.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 40%، وخدمات الفنادق بنسبة 26.5%.

كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 22.5%، بسبب زيادة أسعار العناية الشخصية بنسبة 29.9%، والامتعة شخصية بنسبة 38.1%.