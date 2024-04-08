أصدرت نقابة الصيادلة في الإسكندرية، اليوم الاثنين، بيانا حول الحريق الذي نشب في النادي البحري الواقع بجوار كوبري ستانلي على طريق الكورنيش، ذكرت فيه أن النيران فجأت أفراد الأمن الإداري؛ حيث تصاعدت من الجانب الغربي، ومع سرعة الرياح أخفقت محاولات التعامل بطفايات الحريق، مما أدى لاحتراق محتويات النادي بالكامل.

وأضاف بيان النقابة أن الحريق أتى على الطابق الأول والثاني "منشآت خشبية"، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، حيث أنه وبانتقال قوات الحماية المدنية والتي دفعت بـ15 سيارة إطفاء إلى موقع النادي، واستمرت محاولات السيطرة على النيران وإخمادها لمدة 40 دقيقة متواصلة، ورغم ذلك كانت النيران كفيلة بالتهام محتويات النادي.

ومن جهته قال الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب الصيادلة في الإسكندرية، أن النادي مُصمم على مساحة 2000 مترًا، على مستويين تضم قاعة اجتماعات، ومطاعم وتراس على البحر، ومكاتب إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، وكان من المقرر افتتاحه رسميًا الشهر القادم.

وكانت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، سيطرت على الحريق الذي نشب بمنشآت نادي الصيادلة في منطقة سابا باشا، الواقع على كورنيش الإسكندرية، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.