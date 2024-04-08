نيكاراجوا أمام العدل الدولية: الشعب الفلسطيني له حق تقرير المصير ومقاومة الاحتلال

قال الفريق القانوني لـ"نيكاراجوا" في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في غزة، إن تجميد تمويل وكالة الأونروا يعني المشاركة مع إسرائيل في سياسة تجويع الفلسطينيين.

وأضاف خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين، أن سياسة التجويع تعني الإسهام في عملية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، موضحا أن قرار ألمانيا بتجميد تمويل الأونروا يعني شل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير المصير وفي أن يستمر بالنضال والمقاومة ضد الاحتلال، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشددا على أنه لا يمكن إبادة شعب تحت ذريعة الدفاع عن النفس.

ولفت إلى أن ما حدث السابع من أكتوبر يُستخدم كمبرر لإبادة الفلسطينيين، موضحا أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ عقود طويلة.

ولفت إلى أن الأجيال التي تنشأ في فلسطين حاليا لا يوجد مستقبل واضح لها، موضحا أن أحد أسباب ذلك هو الدعم الألماني لإسرائيل بالسلاح.