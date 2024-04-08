الشرقية: بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه البكارشة بتكلفة مليار و100 ألف جنيه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه البكارشة بطاقة تصميمية 51 ألف متر مكعب في اليوم على مرحلتين، المرحلة الأولى بطاقة 600 لتر في الثانية، والمرحلة الثانية بطاقة 1200 لتر في الثانية، بتكلفة مليار و100 ألف جنيه؛ للقضاء على ضعف وصول مياه الشرب لأهالي منطقة الشمال ولتوفير كوب مياه نظيف للأهالي بمركزي الحسينية وأولاد صقر.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.

وأوضح أن المحطة والتي تضم المآخذ وطلمبات المياه العكرة والمرشحة ووحدة الترشيح وخزانات المياه المرشحة ومنظومة حقن الكلور والصودا، تساهم وبشكل كبير في توفير مياه الشرب النظيفة لأهالي مدينة منشأة أبو عمر وقري صان الحجر البحرية - صان الحجر القلبية - البكارشة - الناصرية - القصبي شرق بمركز الحسينية، وكذلك قرى إبراهيم حسن – زور أبو الليل – بني عبس – كفر الفرايحة – جزيرة الشافعي – أبو عوينات بمركز كفر صقر.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحطة سوف تعمل بكامل طاقتها وافتتاحها ضمن المشروعات الرئاسية فور الانتهاء من تجارب التشغيل لدخولها الخدمة الفعلية.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل المحطة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية طبقا للمواعيد المحددة للحفاظ على استدامة تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.