أيمن الرمادي يقود المران الأول مع البنك الأهلي

قاد أيمن الرمادي المران الأول له مع فريق البنك الأهلي، استعدادًا لمواجهة بتروجت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وكان البنك الأهلي قد أعلن إقالة مدربه السابق طارق مصطفى بسبب سوء النتائج هذا الموسم، وتعيين أيمن الرمادي خلفًا له.

يُذكر أن آخر محطات الرمادي التدريبية كانت مع نادي الزمالك قبل عدة أشهر، حيث نجح خلال فترة قصيرة في قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر.

ويحتل البنك الأهلي حاليًا المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 تعادلات وهزيمة واحدة.