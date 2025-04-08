ترامب يخطط لإقامة عرض عسكري في واشنطن في عيد ميلاده

تستعد الإدارة الأمريكية لتنظيم عرض عسكري ضخم في العاصمة واشنطن يوم 14 يونيو المقبل، بمناسبة الذكرى الـ152 لتأسيس الجيش الأمريكي، وتزامنا مع عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب الـ79.



وذكر مسؤول رفيع في الإدارة لشبكة "نيوز نايشن" أن العرض سيمتد على مسافة أربعة أميال، بدءا من مبنى البنتاغون في ولاية فرجينيا وانتهاء عند البيت الأبيض.

وأكد مسؤول بالجيش الأمريكي أن التخطيط للحدث بدأ العام الماضي، مع زيادة في عدد الوحدات المشاركة مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى تعاون وثيق بين الجيش وبلدية واشنطن لدراسة مسار العرض وتفاصيله التنظيمية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش العقيد ديف بتلر إن الهدف من الاحتفال هو تعزيز الفخر الوطني بالجيش الأمريكي، مؤكدا أن التنسيق جار مع البيت الأبيض والجهات المعنية لضمان نجاح الحدث.

يذكر أن ترامب كان قد أمر بتنظيم عرض عسكري مماثل عام 2018 بعد إعجابه باحتفالات يوم الباستيل خلال زيارته لباريس.

وقال وقتها إنه يريد تنظيم عرض "يتفوق" على النموذج الفرنسي. لكن الخطة ألغيت لاحقا بسبب التكلفة الباهظة التي قدرت بنحو 92 مليون دولار، إضافة إلى الانشغال بقضايا أخرى أكثر إلحاحا.

وواجهت الفكرة انتقادات واسعة من سياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ووصفها النائب الديمقراطي ديك دوربين بأنها "مضيعة للمال"، بينما حذر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام من تحولها إلى "عرض عسكري على الطريقة السوفيتية".

كما أعرب مسؤولو العاصمة واشنطن عن مخاوفهم من الأضرار التي قد تلحقها المعدات العسكرية الثقيلة مثل الدبابات بطرق المدينة، إضافة إلى التكاليف الباهظة لتأمين الحشود التي قد تصل إلى ملايين الدولارات.

وتشمل التحديات الأخرى ضيق الوقت المتبقي للتحضير، حيث يتبقى أقل من عشرة أسابيع على موعد العرض المقرر. ومن المتوقع أن تغطي وزارة الدفاع تكاليف الطلعات الجوية والمعدات العسكرية، بينما ستتحمل الجهات الأخرى نفقات الأمن والبنية التحتية.