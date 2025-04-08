الهند: زعماء حزب المؤتمر يبحثون خارطة الطريق المستقبلية والاستعداد للانتخابات المقبلة

بدأ كبار المسؤولين في حزب "المؤتمر الوطني الهندي"- حزب المعارضة الرئيسي في البلاد- اليوم الثلاثاء، مداولاتهم في القاعة المركزية للنصب التذكاري الوطني لسردار فالابهاي باتيل بمدينة أحمد أباد لوضع خارطة طريق مستقبلية للحزب، والإصلاحات التنظيمية، ومن بينها منح المزيد من الصلاحيات لوحدات المقاطعات.

وأفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية بأنه قبل جلسة لجنة حزب المؤتمر الوطني الهندي، بحث رئيس حزب المؤتمر ماليكارجون خارجي، وزعيما الحزب السابقان سونيا غاندي وراهول غاندي ، وكبار القادة خارطة الطريق المستقبلية للحزب والقضايا الوطنية الرئيسية، والتعزيز التنظيمي والاستعدادات للانتخابات المقبلة.

يشار إلى أن اللجنة هي أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب.

وحضر الاجتماع الموسع للجنة عمل المؤتمر أعضاؤها والمدعوون الدائمون والخاصون ورؤساء لجان المؤتمر بولاية براديش ونواب الحزب في البرلمان وقادة المجالس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية ومسؤولو مكتب حزب المؤتمر في البرلمان ورؤساء الوزراء السابقين ونواب رؤساء الوزراء.

وشهد الاجتماع حضور نحو 170 شخصا.

وقالت مصادر إن من المرجح أن تتداول لجنة عمل حزب المؤتمر القرارات التي سيتم تمريرها في الجلسة، وسيتم اتخاذ قرار بمنح المزيد من الصلاحيات للجان الكونجرس في المقاطعات في الاجتماع.

ومن المتوقع أيضا اتخاذ قرارا بشأن عدد كبير من الإجراءات المتعلقة بتجديد شباب الحزب التنظيمي، وهو ما ألمح إليه رئيس الحزب في عدة اجتماعات مؤخرا.