إخلاء سبيل نجل فنان دهس شابا وتسبب في وفاته بأكتوبر

قررت النيابة العامة بالجيزة، إخلاء سبيل نجل فنان متهم بدهس شاب بسيارته والتسبب في وفاته في مدينة 6 أكتوبر، بكفالة مالية 20 ألف جنيه.

كان قسم شرطة أكتوبر أول بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوفى بأحد شوارع المنطقة، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين العثور على جثة الشاب "محمود. ع"، 30 عامًا، سباك، وبإجراء التحريات تبين أنه خلال قيادة "أحمد"، 27 عامًا، نجل الفنان محسن منصور، سيارته الخاصة، دهس الشاب خلال عودته من عمله داخل أحد الكمباوندات، مما تسبب في وفاته متأثرًا بإصابته التي لحقت به، وتحفظت القوات على نجل الفنان والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.