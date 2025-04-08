أشرف صبحي: مصر أصبحت مركزا عالميا للرياضة

في أمسية عالمية رياضية شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراسم اجراء قرعة بطولة العالم لكرة اليد تحت ١٩ سنة والتي أقيمت من داخل قصر عابدين جوهرة القرن التاسع عشر وتنطلق بمصر بأغسطس المقبل من العام الجاري ٢٠٢٥ .

وأوضح وزير الشباب والرياضة ان مصر باتت بما تملكة من صالات رياضية وبنية تحتية وقبلهم الدعم التام من القيادة السياسية للرياضة المصرية قد جعل من مصر مركزاً عالمياً للرياضة حيث استضافت مصر العديد من بطولات وفعاليات رياضية كبرى العالم الحالي 2025، ومنها حصلت مصر على حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للفرق لثلاث نسخ، وهذا العام ستستضيف مصر النسخة الثانية لها والتي من المتوقع إقامتها في أكتوبر المقبل .

واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة اليد للناشئين بقيادة طارق محروس، التواجد في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، في القرعة داخل قصر عابدين بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر للبطولة خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويتواجد مع الفراعنة في المجموعة السابعة كل من اليابان وكوريا والبحرين.

وشهدت مراسم القرعة حضور عدد من الشخصيات في الوسط الرياضي، وهم حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، إلى جانب خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وخالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

كما حضر الحفل كل من محمد يحيى لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة، وسيف الوزيري نائب رئيس الشركة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة إلى نخبة من نجوم كرة اليد المصرية، أبرزهم كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر، والنجم إبراهيم المصري لسحب القرعة .