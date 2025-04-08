نابولي يتعثر أمام بولونيا ويبتعد عن إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي

أهدر نابولي فرصة الاقتراب من المتصدر إنتر ميلان، وذلك بعد تعادله مع مضيفه بولونيا 1/1، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع نابولي رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر، والذي تعثر بالتعادل 1 /1 مع بارما ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويتفوق نابولي بفارق سبع نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث، وبفارق ثماني نقاط عن بولونيا الذي حافظ على المركز الرابع.

وجاء التعادل ليصبح الرابع في آخر سبع مباريات لنابولي، الذي يسعى مدربه أنطونيو كونتي إلى تحقيق اللقب مع فريق ثالث مختلف بعدما سبق له الفوز به كمدرب مع يوفنتوس وإنتر ميلان.

وتقدم نابولي في الدقيقة 18 عن طريق فرانك أنجيسا، حيث انطلق بالكرة من وسط الملعب، متغلبا على أكثر من لاعب في صفوف بولونيا، لينفرد بالحارس لوكاس سكوريسكي، ليراوغه ويضع الكرة في الشباك.

وتعادل بولونيا في الدقيقة 64 عن طريق دان ندوي، حيث مرر له ينز أوديجارد عرضية من الجهة اليسرى، ليحولها الآخير بعقب القدم في مرمى نابولي، ليقتسم الفريقين النقاط.

وتأتي النتيجة مفيدة للغاية بالنسبة لبولونيا، الذي سيواجه أتالانتا صاحب المركز الثالث، والذي يبتعد عنه بفارق نقطة واحدة فقط، حيث يمكن للفريق التقدم أكثر في جدول الترتيب في حال فوزه بالمباراة.

على الجانب الآخر، سيلعب نابولي في الجولة المقبلة مع ضيفه إمبولي، في مواجهة لن يقبل فيها إلا بالفوز.