ماكرون: ناقشت مع الرئيس السيسي وملك الأردن أهمية استئناف إدخال المساعدات لغزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأدرني الملك عبدالله الثاني أهمية استئناف إدخال المساعدات الإنسانية لغزة في أقرب وقت.

وأضاف خلال كلمة مصورة ضمن زيارته للعريش، أن الوقت حرج جدًا ما يحتم ضرورة إيصال الغذاء والمياه ومولدات الكهرباء والأدوية واستئناف خروج المصابين والمرضى ذوي الحالات الحرجة والخطرة لتلقي العلاج.

ولفت إلى أن القدرات الطبية في غزة تم تدميرها، مؤكدا أنه والرئيس السيسي والملك عبدالله طالبوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف وقف إطلاق النار في غزة واستئناف إدخال المساعدات والمفاوضات للوصول إلى نزع السلاح من حركة حماس وإيجاد حلول سلمية وسياسية وأمنية.

ونوه بأن بلاده أكدت على هذا الحل مع مصر والأردن وكذلك مع دول المنطقة، وتحاول التأكيد عليه مع السعودية خلال المؤتمر المزمع عقده في شهر يونيو المقبل.

وشدد على أن الأولوية حاليًّا هي لاستئناف إدخال المساعدات، مؤكدا أن الوقت الحالي هو وقت القانون الدولي الإنساني وتفعيله وإيجاد حل أمني وسياسي.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، زيارة لمدينة العريش، في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يجريها الرئيس الفرنسي إلى مصر.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذه الزيارة تأتي لتأكيد تضامن فرنسا مع الجهود المصرية الكبيرة في استقبال ورعاية المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وشملت الزيارة تفقد الرئيسين السيسي وماكرون مستشفى العريش ولقائهما بعدد من الجرحى الفلسطينيين، لا سيما من النساء والأطفال، وكذا مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وكافة الدول الموجهة إلى قطاع غزة.