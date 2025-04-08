رئيس وزراء ماليزيا: آسيان سترسل وفدا إلى واشنطن لبحث الرسوم الجمركية

قال رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، إن حكومته إلى جانب دول أخرى في جنوب شرق آسيا، سترسل وفدا إلى واشنطن لمناقشة مسألة الرسوم الجمركية.

وفي خطاب رئيسي ألقاه اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر الاستثمار لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور، أوضح أنور أن قادة آسيان سيحاولون بناء توافق وتقديم رد موحد على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال أنور: "نحن لا نؤمن بدبلوماسية الميكروفونات"، وأضاف: "في إطار دبلوماسيتنا الهادئة والانخراط الودي، سنقوم نحن وزملاؤنا في آسيان بإرسال مسؤولينا إلى واشنطن لبدء عملية الحوار".