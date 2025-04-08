محافظ أسوان يتفقد مشروع موزع كهرباء توشكى بنصر النوبة بتكلفة 13 مليون جنيه

تفقد محافظ أسوان إسماعيل عطية اليوم مشروع موزع كهرباء توشكى الذي يساهم في خدمة أكثر من 50 ألف نسمة، ويهدف إلى القضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر داخل 5 قرى تابعة لمجلس قروي أبو سمبل، وهي قسطل وتوماس وعافية وتوشكى شرق وتوشكى غرب، بالإضافة إلى بعض النجوع المحرومة من توصيل التيار الكهربائي مثل الرحاب والقفايطة وهشام.

ويضم الموزع 17 وحدة ربط، منها 4 وحدات دخول و 10 وحدات خروج، فضلاً عن 3 خلايا ربط، وذلك بتكلفة 13 مليون جنيه. والمبنى عبارة عن دور أرضي وأول علوي.

وأثناء جولته التفقدية برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية، شدد إسماعيل كمال على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية وتسريع وتيرة العمل في كافة قطاعات العمل العام لإنهاء مشروعات "حياة كريمة"، وتلافي الملاحظات التي يتم رصدها، مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول.

وأكد المحافظ أنه لن يتم السماح أو التهاون بأي تأخير لضمان الانتهاء من جميع المشروعات والبدء في دخولها التشغيل التجريبي لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، وحتى يجني المواطن الأسواني ثمار هذه الإنجازات من الخدمات النموذجية والحضارية على الوجه الأكمل.