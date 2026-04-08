الأربعاء 8 أبريل 2026 8:35 ص القاهرة
تايمز أوف إسرائيل: إسرائيل نسقت مع الولايات المتحدة قبل وقف إطلاق النار مع إيران


نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 8:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 8:29 ص

نسقت إسرائيل مع الولايات المتحدة قبيل الإعلان عن إطلاق النار مدة أسبوعين مع إيران، بحسب ما قاله مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، في تصريحات نشرت الأربعاء.

وقال المسؤول إن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز من دون تلبية أي من مطالبها مسبقا، بما في ذلك إنهاء دائم للحرب، والحصول على تعويضات، ورفع العقوبات، وفقا لبيان مكتوب.

وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها ستواصل التمسك بمطالبها التفاوضية، بما في ذلك إزالة جميع المواد النووية من إيران، وإنهاء تخصيب اليورانيوم، والقضاء على تهديد الصواريخ الباليستية. وأكد المسؤول أن هذه الأهداف مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة بدأتا حملتهما العسكرية المشتركة ضد إيران في 28 فبراير.


