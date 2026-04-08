الكويت: اندلاع حرائق بمنشآت نفط ومحطات توليد كهرباء بعد هجوم إيراني

أفادت وزارة الداخلية الكويتية، بتعرّض عدد من المنشآت الحيوية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لسلسلة مكثفة من الاستهدافات والاعتداءات الإيرانية باستخدام طائرات مسيّرة معادية منذ فجر اليوم الأربعاء.

وقالت في بيان، إن هذه الاعتداءات استهدفت عددًا من المواقع، شملت مرافق نفطية وثلاث محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة طالت مرافق البنية التحتية ووحدات التوليد والمقطرات وخزانات الوقود، إضافة إلى اندلاع عدد من الحرائق في بعض المواقع.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المواقع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، لتتوقف حرب مستمرة منذ ستة أسابيع أودت بحياة الآلاف وامتدت في أنحاء الشرق الأوسط وتسببت في اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية.