أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) نداء طوارئ جديد للحصول وبشكل عاجل على 93,4 مليون دولار، من أجل استجابتها لجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، على مدار الشهور الثلاثة القادمة.

وصرحت "الأونروا" - في نداء صادر عنها اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- بأن المبلغ المطلوب هو تحديث لمناشدة الوكالة السابقة، حيث هدف جزء كبير من التمويل المطلوب لتغطية المعونة الغذائية والنقدية لهذه المجموعة المعرضة للمخاطر على وجه التحديد، في الوقت الذي تستمر فيه تأثيرات العواقب الاجتماعية الاقتصادية لأزمة الصحة العامة على الأسر.

وأشارت إلى أنه ومن أجل ضمان استمرارية التعليم لأكثر من 530 ألف طالب مسجلين في مدارس (الأونروا) إلى جانب 8 آلاف و270 شابا في المراكز المهنية، فإن نهج الوكالة للتعليم في حالات الطوارئ، والذي تم تطويره استجابة للنزاعات في سوريا وغزة، قد جرى تعديله وتطويره من أجل أزمة (كوفيد-19).