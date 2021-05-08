 انتشال جثة طالب غرق في ترعة بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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انتشال جثة طالب غرق في ترعة بكفر الشيخ

محمد نصار:
نشر في: السبت 8 مايو 2021 - 6:32 م | آخر تحديث: السبت 8 مايو 2021 - 6:32 م

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في كفر الشيخ، اليوم، جثة طالب لقى مصرعه غرقًا في مياه بحر ميت يزيد في نطاق مركز كفر الشيخ.

وكانت غرفة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ برئاسة نصر عبدالهادي، تلقت إشارة بسقوط شاب كان يستقل دراجة نارية من أعلى كوبري أبو عمر في مياه بحر ميت يزيد.

وكلف جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري، لانتشال (يوسف نجاح) من بحر ميت يزيد، وتمت عمليات البحث.

الجدير بالذكر أن بحر ميت يزيد، قادم من محافظة الغربية، وهو عبارة عن ترعة كبيرة ويصل عرضها في هذه المنطقة لأكثر من 50 مترًا وعمقها 5 أمتار وتيار المياه فيها شديد.


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