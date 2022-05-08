روسيا: بيان مجموعة السبع يدل على نجاح العملية العسكرية في أوكرانيا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن البيان الصادر عن زعماء مجموعة السبع حول تصميمهم على "منع انتصار" روسيا، يعد اعترافًا بنجاح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال فولودين في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد، إن قادة مجموعة السبع بهذا الشكل يعارضون نزع السلاح والوضع الحيادي وغير النووي لأوكرانيا وحق جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين في تقرير مصيرهما، مشددًا على أن بلاده دمرت كل الخطط التي كان تسعى أمريكا وحلفائها لتوسع الناتو شرقًا.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق اليوم، أن قادة مجموعة السبع أصدروا بيانًا مشتركًا، تعهدوا فيه بمواصلة وتكثيف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بالإضافة إلى دعم أمنها الاقتصادي والطاقة والأمن السيبراني، وذلك في مواجهة العملية العسكرية الروسية.