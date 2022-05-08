تقارير: ترودو يجري زيارة لم يعلن عنها مسبقا لأوكرانيا

زار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أوكرانيا بدون إعلان مسبق، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الأحد.

وقالت وكالة أنباء "أوكرانفورم" الكندية اليوم الأحد استنادا إلى عمدة مدينة اربين أن ترودو زار هذه المدينة الواقعة في المحيط الكبير للعاصمة الأوكرانية كييف.

ونشرت الوكالة صورة ترودو الذي تنتمي بلاده لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وهو يقف أمام منازل مدمرة.

ومن جانبها، أكدت الحكومة الكندية الزيارة في أعقاب ذلك بوقت قصير، وقالت إن ترودو يعتزم عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب أولكسندر ماركوشين عمدة أربين، عبر حسابه على فيسبوك: "تشرفت للتو بالحديث مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، وقد وصل إلى أربين ليشاهد بعينيه كل الأهوال التي ألحقها المحتلون الروس بمدينتنا".

وكانت قوات روسية احتلت المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف ومن بينها أيضا ضاحية اربين لمدة أسابيع وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي، وبعد انسحاب القوات الروسية تم اكتشاف جثث مئات المدنيين، وتحمل الحكومة الأوكرانية روسيا المسؤولية عن قتل هؤلاء المدنيين.