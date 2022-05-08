الدفاع الروسية يؤكد تنفيذ 4 عمليات إنسانية في لوجانسك ودونيتسك وخيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي نفذ أربع عمليات إنسانية في لوجانسك ودونيتسك و منطقة خيرسون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/، إنه: "على مدار اليوم الماضي، تم تنفيذ أربع عمليات إنسانية في دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين و منطقة خيرسون، تم خلالها تسليم 405 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".

وأوضح ميزينتسيف أنه تم إجلاء 18 ألفا و 583 شخصا، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، بينهم 1841 طفلا إلى الأراضي الروسية من مناطق جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين وأوكرانيا.