 الدفاع الروسية يؤكد تنفيذ 4 عمليات إنسانية في لوجانسك ودونيتسك وخيرسون - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية يؤكد تنفيذ 4 عمليات إنسانية في لوجانسك ودونيتسك وخيرسون

أ ش أ
نشر في: الأحد 8 مايو 2022 - 7:28 ص | آخر تحديث: الأحد 8 مايو 2022 - 7:28 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي نفذ أربع عمليات إنسانية في لوجانسك ودونيتسك و منطقة خيرسون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/، إنه: "على مدار اليوم الماضي، تم تنفيذ أربع عمليات إنسانية في دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين و منطقة خيرسون، تم خلالها تسليم 405 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".
وأوضح ميزينتسيف أنه تم إجلاء 18 ألفا و 583 شخصا، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، بينهم 1841 طفلا إلى الأراضي الروسية من مناطق جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين وأوكرانيا.


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