بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدرسة مياه الشرب ببني سويف

تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الصفين الأول والثاني بالمدرسة الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان أن المدرسة الفنية تخرِّج فنيين متخصصين، وعلى دراية كاملة بأعمال التشغيل من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، ويرجع ذلك إلى المواد التخصصية التي يدرسها متخصصون من الشركة، بما يؤدي إلى نقل خبراتهم العملية للطلبة بجانب المواد العلمية.

وأضافت أن الاهتمام بالتدريب العملي لطلاب المدرسة ضرورة ليكون الطالب مؤهلا فور تخرجه؛ للالتحاق بسوق العمل كفني مدَّرب على أعلى مستوى في تخصصات شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.