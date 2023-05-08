ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية بقيمة 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليصل سعر جرام عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر إلى نحو 2620 جنيها، مقارنة بـ2600 جنيه بنهاية تعاملات أمس، نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب نجيب، زاد سعر جرام عيار 18 مسجلا 2248 جنيها، مقارنة بـ2228 جنيها أمس، وارتفع سعر جرام عيار 24 مسجلا 2992 جنيها مقارنة بـ2972 جنيها أمس، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 160 جنيها ليسجل 20960 جنيها، مقابل 20800 جنيه في نهاية تعاملات أمس، بدون احتساب قيمة المصنعية، أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على مستقبل السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.23% ليصل إلى 2029 دولارا، كما صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.27% ليسجل نحو 2022 دولارا للأوقية.

فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% ليصل إلى 100.86 نقطة.

وتعرض المعدن الأصفر لتراجعات قوية يوم الجمعة إبان صدور بيانات التوظيف، والتي جاءت قوية هذه المرة وأعلى من توقعات الخبراء، وأعلى من أرقام الشهر السابق مما يحفز الفيدرالي نحو تشديد وتيرة السياسة النقدية الفترة المقبلة لأن الاقتصاد ما زال قويًا. حيث كانت تحوم الأسعار آنذاك بالقرب من مستويات الـ2000 دولار للأوقية.