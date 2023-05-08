الأهلي يغلق باب التعاقد مع بديل لعلي زين في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية

خرج علي زين، لاعب دينامو بوخارست الروماني لكرة اليد المُعار لصفوف النادي الأهلي، من حسابات الجهاز الفني للأحمر عن بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الزمالك.

وأوضحت الفحوصات الطبية أن إصابة اللاعب علي زين عبارة شد قوي في عضلة السمانة، ليتأكد بذلك غيابه عن بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تُقام خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري في صالة الأمير عبد الله الفيصل.

من جهتها، استقرت إدارة النادي الأهلي على الاكتفاء باللاعبين المتواجدين في صفوف الفريق حاليًا، وعدم التعاقد مع لاعب آخر بديلًا لعلي زين في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وتُوج فريق الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 24-24، في المباراة التي أُقيمت أمس الأحد على صالة الأمير عبد الله الفيصل في الجزيرة.